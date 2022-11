Lebenslange Haft nach Mordversuch an Ex-Frau

„Ich habe sie verletzen müssen - um sie zu erziehen“, so der Türke zu dem angeklagten Mordversuch an seiner Ex-Frau, die gerade von der Polizei kam! Sie wollte Hilfe, da stach er elfmal auf sie ein. Die Wegweisung durch die Polizei erfolgte nur per Telefon. Der 47-Jährige wurde schließlich am Wiener Straflandesgericht - nicht rechtskräftig - zu lebenslanger Haft verurteilt.