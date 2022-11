Kleinkinder und Reptilien: Das gilt es zu beachten

Der Grund liegt an der Übertragung bestimmter Krankheitserreger. Dazu ist nicht zwingend direkter Körperkontakt mit dem Tier notwendig, wie OA Dr. Jörn Schönlaub, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiter der Notfallambulanz des Departments für Kinder- und Jugendheilkunde am Universitätsklinikum Innsbruck, betont: „Tückisch ist, dass das Tier selbst gar nicht mehr im Haus sein muss, aber sich die Erreger noch in winzigen Hautpartikeln oder in nicht erkennbaren Ausscheidungsresten verbergen“. So sind etwa neun von zehn Reptilien Träger von sogenannten Salmonellen, die in der Regel durch verseuchte Lebensmittel bekannt sind. Diese können bei Kleinkindern unter fünf Jahren, aber auch für Personen mit geschwächtem Immunsystem oder älteren Menschen potenziell ernsthafte Beschwerden nach sich ziehen.