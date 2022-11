Weitere Millionen-Strafe für Regisseur Paul Haggis

Nach dem Schuldspruch in einer Vergewaltigungsklage gegen Oscarpreisträger Paul Haggis (69) hat sich die Geldstrafe für den kanadischen Regisseur weiter erhöht. Geschworene in New York verhängten am Montag eine zusätzliche Strafe von 2,5 Millionen Dollar (2,42 Mio. Euro), wie US-Medien berichteten. Am vorigen Donnerstag hatte die Jury nach einem mehrwöchigen Zivilprozess bereits entschieden, dass Haggis einer Presseagentin 7,5 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss.