Haggis wittert nach Vorwürfen Scientology-Komplott

Regisseur und Oscarpreisträger Paul Haggis, der am 19. Juni in Italien wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt festgenommen und am 4. Juli aus dem Hausarrest entlassen worden war, beteuert weiter seine Unschuld. Nun vermutet er, Opfer eines Komplotts geworden zu sein. Dahinter könnte seiner Ansicht nach Scientology stecken, die er 2009 nach 35 Jahren Mitgliedschaft verlassen hatte.