George Russell „schluchzte leise vor sich hin“

„Süddeutsche Zeitung“:

„Es hat in diesem Jahr etwas gedauert, ehe das Team Mercedes die Konkurrenz einen frischen Hauch seiner lange Zeit verblichenen Stärke wieder spüren ließ. Ganze 21 Rennen und acht Monate. Aber als es dann so weit war, am Sonntag in São Paulo, da wählte Lewis Hamilton den perfekten Moment.“

„Südwestpresse“:

„Im Spektakel von São Paulo ist George Russell zu seinem Premierensieg in der Formel 1 gerast. Nach einem Startchaos mit Safety-Car-Phase hielt der beeindruckend fahrende Engländer sogar seinen heranstürmenden Teamkollegen Lewis Hamilton auf Distanz und bescherte Mercedes in Brasilien den ersten Grand-Prix-Erfolg des Jahres.“