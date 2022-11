Verfahren gegen Mario Balotelli nach Mafia-Posting

Gegen Balotelli läuft bereits ein Verfahren, weil er im Spiel am letzten Wochenende in Basel (0:0) den Basler Fans den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hat. Er wurde nach dem Spiel für seine Gesten nachträglich für eine Partie gesperrt, via Instagram beklagte er sich danach über „Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit“ in der Liga.