Steirer räumt mit Mythen über Elektroautos auf

Franz Liebmann übernahm seinen Tesla am 31. Mai 2015 und tritt seither als Botschafter für die Elektro-Mobilität auf. Er war bereits in mehreren Fernsehsendungen und Youtube-Formaten zu Gast und ist selbst mit einer Webseite und in den sozialen Medien aktiv. Den Live-Status seines E-Fahrzeugs kann jeder Interessierte unter folgendem Link online verfolgen: https://live.sonice.at/