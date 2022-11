Welcher Fußballklub wird Casino Cup Champion und holt sich die von Casinos Austria und Puls 4 aus der Taufe gehobene Trophäe. Die Antwort folgt nach vielen spannenden Vorrunden in den Bundesländern nun endlich am 14. November in einer actiongeladenen TV-Gameshow. Dem Casino Cup Champion winkt ein einwöchiges Trainingslager im Wert von über 20.000 Euro in der Türkei. Tolle Gewinne warten aber auch auf das TV-Publikum, wie jetzt zu erfahren war.