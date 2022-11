500.000 Corona-Impfungen in Österreichs Betrieben

Rauch wirbt wieder einmal fürs Impfen

„Impfen ist weiterhin die wichtigste Maßnahme gegen schwere Erkrankungen nach einer Covid-19-Infektion. Impfen rettet Leben“, sagte Rauch am Donnerstag bei einem Besuch des betrieblichen Impfens im Logistikzentrum Wien-Inzersdorf der Österreichischen Post AG. Dass es in vielen Fällen auch vor Long Covid schütze, sei noch zu wenig bekannt. Die Bevölkerung erwarte zu Recht, „dass die Post auch in Krisenzeiten immer für sie da ist“, betonte Post-Generaldirektor Georg Pölzl. „Tausende Impfungen und Gesundheitschecks in den letzten beiden Jahren“ zeigten, wie sehr die Postler das Gesundheitsangebot schätzten.