Nach Feueralarm: „Cygnus“-Kapsel zur ISS gestartet

Der Frachter sei von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia aus losgeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Montag mit. „Cygnus“ habe rund 3700 Kilogramm Lebensmittel für die Besatzung der ISS und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord. Er am Mittwoch die ISS erreichen.