„Ausflug“ mit 260kg Übergepäck für die gute Sache

Die gestrige Filmpremiere von „Everest Judo“ - ihr Abenteuer vom Meeresniveau auf den Mount Everest - brachte etwas Geld in die Kasse. Freiwillige Spenden, die die vierfache Olympia-Teilnehmerin in ihre Herzensangelegenheit steckt. „Immerhin müssen die Sachen erst mal nach Kathmandu in ein Waisenhaus, dann geht’s mit dem Helikopter auf 3790 m. Zur Sir Edmund Hillary School - der höchst gelegenen Judoschule der Welt. Das ist logistisch alles gar nicht so einfach“