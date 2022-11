„Mir taugt’s bei euch!“

„Jo mei, begeistert sind die Deutschen nicht“, antwortet der Bayer auf die Frage, wie denn die Reaktionen in Deutschland zum Abgang ausfielen. „Aber es gibt kein böses Blut. Die meisten haben mir gratuliert, hätten selbst schon gerne diesen Schritt gemacht.“ Denn in Deutschland blickt man trotz der eigenen Mega-Erfolge laut Hackl „oft neidisch über den Zaun Richtung Österreich“. Weil hier das Teamgefüge und die Stimmung besser sind. Weil es mannschaftsintern keine Geheimnisse gibt, alle mit offenen Karten spielen. Weil hier die finanziellen und personellen Ressourcen effizienter eingesetzt werden. „Was in Deutschland oft ein Jahr dauert, geht hier in zwei Wochen“, sagt Hackl. Und weil man im Vergleich zum in die Jahre kommenden deutschen Team eine rot-weiß-rote Truppe voller Hoffnungsträger für die kommenden vier bis acht Jahre hat.