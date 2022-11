WM-Ausfall! Nun droht Schweiz ein Goalie-Problem

Der Gladbacher Schlussmann hatte sich am 18. Oktober beim 1:2-Pokal-Aus beim SV Darmstadt 98 einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Auch am Dienstag fehlte er der Borussia im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum. Ob der 33-Jährige zumindest beim Spiel der Gladbacher gegen Borussia Dortmund am Freitag wieder zurückkehren kann, ist offen.