WM-Aus? Schweizer bangen um ihren EM-Helden

In der Schweiz ist der Schock groß, die Zeitung „Blick“ titelt in ihrer Online-Ausgabe: „Das große Bangen um Nati-Goalie Sommer.“ Sollte Sommer tatsächlich länger ausfallen und die WM verpassen, wäre das ein großer Rückschlag für die Eidgenossen, Sommer gehört seit Jahren zu den konstantesten Keepern in Europa.