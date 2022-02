Sexueller Missbrauch: 12 Jahre Haft für Priester

Priester nutzte Vertrauensverhältnisse schamlos aus

In dem seit November laufenden Prozess wurde deutlich, dass der Priester stets skrupellos ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis auszunutzen verstand. Er missbrauchte den Zeugenaussagen zufolge zum Beispiel ein Mädchen, das in einer Ferienfreizeit Heimweh hatte. In einem anderen Fall erweckte er den Eindruck, sich um die Tochter einer alkoholkranken Mutter kümmern zu wollen. Als Krankenhausseelsorger baute er zu einer Familie ein besonderes Vertrauensverhältnis auf. In einem Fall schloss er mit Eltern eine „Therapievereinbarung“ für ihre angeblich jähzornige Tochter ab. Stets habe er dies dafür ausgenutzt, die Mädchen sexuell zu missbrauchen.