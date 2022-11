Wie viel Technik steckt in den heimischen Tunneln?

Stressige Stunden waren das am Montag für Dieter Steinkellner, Regionalleiter Verkehrsmanagement der Asfinag, und sein Team in der Überwachungszentrale in St. Jakob am Arlberg. Dort wird Tirols Autobahnnetz rund um die Uhr beobachtet, dort laufen Störungsmeldungen zusammen, dort werden technische Anlagen überwacht.