Autobahntunnel wieder offen, Arlberg-Röhre noch zu

Bei den gesperrten „Röhren“ in Tirol handelte es sich laut Asfinag zudem um den Roppener- und Perjentunnel. Alle anderen Anlagen waren weiter in Betrieb, hieß es. Der Autobahnbetreiber besetzte aber als Vorsichtsmaßnahme lange Tunnels wie den Grazer Plabutschtunnel zusätzlich mit Personal an den Portalen.