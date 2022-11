Harter Kampf um den Erhalt der UNESCO-Volksschule

Vier Jahre dauert es, bis man eine UNESCO-Auszeichnung erhält. Vier Jahre haben also die Schüler, Lehrer sowie der Direktor der Volksschule Sörg beweisen müssen, dass auch ihre Schule für eine solche Auszeichnung tauglich ist. Und sie haben es geschafft. Gestern, Montag, wurde das Prädikat von UNESCO-Vertretern feierlich an die VS übergeben.