Volksschule droht Schließung: Eltern verzweifelt

Den Grund für das Zusperren orten die betroffenen Eltern im neuen Bildungszentrum in Liebenfels. „Das wird uns von der Bundesregierung vorgeschrieben“, erklärt Bürgermeister Klaus Köchl und verweist dabei auch auf die sinkenden Schülerzahlen in Sörg. „In den nächsten Jahren wird es noch weniger Kinder geben, dann sind wir so und so gezwungen, die Schule zuzusperren.“