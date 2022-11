ÖFB-Legionär Schöpf: „So etwas noch nie gesehen“

Die Stadt liebt Schöpf jetzt schon: „Meer, Berge, Wälder, viele Grünflächen, die Innenstadt erinnert mich ein wenig an New York. Hier hast du das komplette Paket. So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Jetzt hat der 28-Jährige frei, ist mit der Familie in Düsseldorf und Tirol. Am 6. Jänner ist wieder Trainingsstart. Dann kommen auch die beiden Golden Retriever „Levi“ und „Mila“ mit.