Laborgezüchtetes Blut an Menschen verabreicht

„Wir hoffen, dass unsere im Labor gezüchteten roten Blutkörperchen länger halten als die von Blutspendern stammenden. Wenn unsere Studie, die erste dieser Art weltweit, erfolgreich ist, bedeutet dies, dass Patienten, die derzeit regelmäßig und langfristig Bluttransfusionen benötigen, in Zukunft weniger Transfusionen benötigen werden, was zu einer Verbesserung ihrer Versorgung beitragen wird“, so einer der Forscher, Cedric Ghevaert, Professor für Transfusionsmedizin in Cambridge, über die Studie.