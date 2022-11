Rektorin warnt: TU Wien bald zahlungsunfähig

Die Gefahr drohe aber, „nicht weil wir über unsere Verhältnisse gelebt oder schlecht gewirtschaftet haben“, betonte Seidler anlässlich eines Protesttags an ihrer Uni bei einer Pressekonferenz. „Die äußeren Rahmenbedingungen haben sich geändert.“ Auf die TU kommen etwa wegen gestiegener Heiz- und Strompreise, Mietenerhöhungen, KV-Abschlüsse und höheren Kosten etwa für Kleingeräte Mehrkosten von rund 170 Millionen Euro zu, von denen durch das vom Bildungsministerium geplante Budgetplus in der Höhe von 500 Millionen Euro nur rund 60 Millionen abgedeckt sind. Allein die Zusatzaufwendungen im Energiebereich würden sich auf rund 90 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren summieren. „Können Sie sich die TU ohne Labors vorstellen?“, so Seidler.