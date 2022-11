LED-Lampen: Wie Ihnen das richtige Licht aufgeht

Stromhungrige Glühbirnen haben seit ihrem Verbot in der EU vor zwölf Jahren ausgedient, auch Halogen- und Energiesparlampen werden im Handel immer seltener. Ersetzt werden sie durch LED-Leuchtmittel, die bei einem Bruchteil des Verbrauchs die gleiche Lichtausbeute liefern. Strom sparen die in jedem Fall. Aber wie hoch ist das Potenzial? Und was sollte man beim Kauf beachten?