Queen: Heimliche Freundschaft mit Tom Cruise

Einladung zu Tee und Salutschuss

Und so änderte sie das, denn offenbar wollte sie den Superstar treffen. „Die Königin ließ verlauten, dass sie sehr enttäuscht war, Tom nicht bei dem Festumzug getroffen zu haben, so dass er zu einer speziellen Führung durch Schloss Windsor eingeladen wurde, bei der alles für ihn vorbereitet wurde. Danach tranken die beiden gemeinsam Tee“, so die Quelle.