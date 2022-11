4-mal hintereinander geblitzt: Tiroler zahlt 560 €

Wunderschöne Strände, ausgezeichnete Küche, Kultur und ein angenehmes Klima: Es ist nicht verwunderlich, dass Italien eines der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher ist. Auch Tobias H. zieht es Jahr für Jahr in den Stiefelstaat - so auch in diesem Sommer. Doch die Reise in die Toskana wurde nun im Nachhinein für den 29-jährigen Innsbrucker richtig teuer.