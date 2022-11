Smarte Auto-Reparatur: So bremsen Sie Kosten ein!

Der Name ist Programm: Unter dem Begriff „Smart Repair“ werden Reparaturtechniken für vergleichsweise kleine, mit wenig Aufwand beseitigbare Autoschäden zusammengefasst. Wurden früher etwa bei kleinen Lackschäden oft ganze Autoteile für teures Geld getauscht und neu lackiert, können beschädigte Stellen an Blech, Glas, Polster und Kunststoff innen und außen am Auto inzwischen punktuell („Spot Repair“) deutlich günstiger repariert werden.