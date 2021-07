Grausame Beweise: Balkan-Mafia mit Spaß am Foltern

Tagelange Folter in Wiener Keller

Der „ganz normale“ Alltag im Balkan-Mafia-Geschäft rund um den Drogen-Paten Dario D. alias „Dexter“, der in Österreichs Bundeshauptstadt verhaftet wurde – und der auch hier mit blutigen „Arbeitsmethoden“ in der Szene Schrecken verbreitete. Wie berichtet, hatte das Clan-Mitglied einen in Ungnade gefallenen Drogendealer in einem Keller in Wien-Ottakring unter anderem mit einem Hammer tagelang foltern lassen ...