Wie Leoben Fachkräfte aus der ganzen Welt anzieht

Viele Experten aus Asien

Rund 700 Menschen will der Leiterplattenhersteller in den kommenden Monaten einstellen - zusätzlich zu den 350, die in den vergangenen zwei Jahren dazugekommen sind. „Unser Einzugsgebiet geht von Liezen über das Mürztal bis nach Graz“, erklärt Zarfl. „Außerdem reisen wir quer durch Europa, um Mitarbeiter zu finden.“ Der Markt für sogenannte Substrate konzentriere sich aber auf Asien, viele Expertinnen und Experten kommen aus den Philippinen, Taiwan, China und Korea.