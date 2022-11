Änderungen bei Salzburg? Das sagt Sportchef Freund

Darauf hoffen die Salzburger nach dem CL-Aus nun in der Europa League. Dort war man nach den Umstiegen aus der Königsklasse 2020 an Eintracht Frankfurt und 2021 an Villarreal gescheitert. Im Vorjahr war im CL-Achtelfinale gegen Bayern München Endstation. Nach einer Gruppenphase noch eine K.o.-Runde in einem internationalen Bewerb überstanden haben die Bullen zuletzt 2019 in der Europa League gegen Club Brügge.