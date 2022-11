Salzburg freut sich auf Ronaldo oder Lewandowski

Nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen den AC Milan und dem Sieg vom FC Chelsea am letzten Spieltag der Champions League war klar: Salzburg überwintert in der Europa League! Die Bullen blieben nach dem Aus in der Königsklasse dennoch positiv und twitterten unmittelbar nach Abpfiff eine kreative Grafik. Zu sehen: Ein lächelnder Maximilian Wöber blickt Richtung Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski. Beide Top-Stars könnten auf die Salzburger treffen.