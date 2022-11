Salzburg muss jetzt aus den Fehlern lernen

Die Leistung der Bullen war okay, aber sie hatten nicht den Sahnetag, der notwendig ist, um in San Siro gewinnen zu können. Und letztlich mussten sie Lehrgeld zahlen. Wichtig ist, dass sie mit Blickrichtung Europa League aus den Fehlern lernen. Die Niederlage hätte viel höher ausfallen können, in der zweiten Hälfte wurde die Salzburg-Defensive einige Male ausgehebelt. Gegen richtige Kapazunder, wie es Bayern oder Milan sind, braucht es Kompaktheit.