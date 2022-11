Milan-Oldie Giroud erledigt Salzburgs junge Bullen

Der erste Treffer fiel schon Minute 14: Tonali bringt einen Eckball ideal in die Mitte, Solet steht schlecht und Giroud setzt den wuchtigen Kopfball in die Maschen! Salzburg drängt auf den Ausgleich, doch Salzburgs Jungbullen waren bei weitem nicht so abgebrüht wie Milan. Kein Wunder! Mit im Schnitt 21 Jahren und 226 Tagen startete Salzburg mit der zweitjüngsten Startelf eines Teams in der CL-Historie.