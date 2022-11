„Let‘s talk about Sex“: Dominanz & Unterwerfung

Mit „Fifty Shades of Grey“ hat der Hype um das Dominant sein begonnen - und seitdem nicht mehr nachgelassen. Auf einmal ist es salonfähig, sich gern ans Bett fesseln zu lassen und sich auch mal dominant gegenüber seinem Partner zu zeigen. Aber leider ist es oft gar nicht so leicht, diese Spiele daheim umzusetzen. Was im Fernsehen so leicht aussieht, gestaltet sich in der Realität oft schwieriger. Leicht wird es peinlich, wenn man mit seiner dominanten Seite experimentiert. Viel zu viele Klischees ranken sich um das dominant und devot sein.