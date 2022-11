Aus für die Grundversorgung von Migranten?

Bevölkerung frustriert

Die Hotspots sind die Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf. Die Bevölkerung dort bewegt sich zwischen Frust und Resignation, Polizei und Bundesheer stehen im Dauereinsatz. Am Mittwoch wurden auf einem Feldweg in der Nähe von Nikitsch 21 junge Männer angehalten. Sie waren von Sopronkövesd kommend über die Grenze gelangt. Gleich 50 Männer auf einmal trafen Polizisten gestern früh in Frankenau an. Die Gruppe hatte sich auf dem Parkplatz eines Autohauses aufgehalten.