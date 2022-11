Altachs Neo-Sportboss kündigt Verstärkungen an

SCRA-Präsident Peter Pfanner sprach von einem „ausgewiesenen Fachmann“, den man nach Altach lotsen konnte. Festetics setzte sich demnach in der engeren Auswahl dreier Kandidaten durch. „Wir haben gesehen, welches globales Netzwerk er hat, welche Erfahrung er in Monaco sammeln konnte“, so Pfanner. Festetics soll seine Erfahrung aus acht Jahren in diversen Positionen beim Ligue-1-Topclub AS Monaco einbringen. Er war im Fürstentum als Scout, Assistent des Sportdirektors oder als Vertreter des Vereins für internationale Angelegenheiten tätig.