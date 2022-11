Olympia-Held bangt um Saison-Auftakt

Iraschko-Stolz fehlt

Im österreichischen Damen-Team wird ein großer Name beim Start im polnischen Wisla fehlen. Daniela Iraschko-Stolz verzichtete wegen ihrer Knieprobleme in der Vorbereitung auf Mattensprünge, die Ex-Weltmeisterin wird erst auf Schnee auf einer Schanze trainieren. „Wir wissen nicht, wann Dani zurückkehrt. Vielleicht geht sich ein Start Ende Dezember in Villach aus“, sagt Damen-Chef Harald Rodlauer.