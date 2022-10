Topspiel-Sieger auch dank „Berndorf-Schweini“

Kämpferische Qualitäten

Dessen für gewöhnlich treffsicherer Bruder, Lukas Rösslhuber, blieb in der letzten 1. Landesliga-Heimpartie 2022 zwar ohne Tor, opferte sich aber enorm auf. Selbst mit Cut biss der Angreifer durch, half mit, das 1:0 in trockene Tücher zu bringen. Der Schweinsteiger Berndorfs sozusagen, natürlich in Anlehnung an das WM-Endspiel 2014. Währenddessen applaudierte Bad Hofgastein-Übungsleiter Achim Sametreiter fair: „Es war ein geiles Spiel, aber zu wenig von uns!“