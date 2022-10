Matthew Perry gab 9 Mio. Dollar für Entzug aus

Perry hat sein bewegtes Leben gerade in seinen Memoiren niedergeschrieben - die Aufs und Abs zwischen Weltruhm als Chandler Bing in „Friends“ und Einweisungen in die Suchtklinik. Sein erster Entzug gegen seinen außer Kontrolle geratenen Alkoholkonsum liegt inzwischen 25 Jahre zurück. Es folgten 14 Rückfälle und 14 weitere Versuche, endlich seine Abhängigkeit zu besiegen: „Ich habe wahrscheinlich um die 9 Millionen Dollar investiert, um von meiner Sucht wegzukommen.“