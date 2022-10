„Friends“-Star Matthew Perry mit 49 fast gestorben

Perry wäre vor vier Jahren beinahe gestorben

Was er in seinen Memoiren erzählt, wird in jedem Fall einige seiner „Friends“-Fans ziemlich schockieren. Denn schon zu Beginn verrät der Serien-Star, dass er mit 49 Jahren beinahe gestorben sei. In der Öffentlichkeit wusste man zu dieser Zeit zwar, dass er an einer Magen-Darm-Perforation litt. Wie schlimm es um Perry wirklich stand, das konnte aber wohl niemand ahnen.