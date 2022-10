SPÖ dominiert Bürgermeister-Stichwahlen klar

Nachdem der Tag für die SPÖ mit Siegen in Loipersdorf-Kitzladen, Frankenau-Unterpullendorf und St. Andrä am Zicksee begonnen hatte, setzte sich am Nachmittag der Erfolgslauf weiter fort. Im Bezirk Neusiedl gab es zwei weitere Siege für die SPÖ. In Apetlon setzte sich Silvia Pitzl mit 50,8% gegen Amtsinhaber Ronald Payer (ÖVP) durch und in Weiden am See besiegte Heinrich Hareter den bisherigen Vizebürgermeister Christian Wandler (ÖVP) mit 57,7% der Stimmen klar.