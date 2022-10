Das können Sie tun, wenn die Kreditraten schmerzen

Die steigenden Zinsen bereiten Kreditnehmern aktuell wenig Freude. Dafür sind jene zufrieden, die sich einen Polster anlegen wollen. Wenn da nicht die Teuerungen wären... Was die Oberösterreicher tun sollen, deren Kreditraten an die Schmerzgrenze gestiegen sind? Das erfahren Sie in Teil 2 unserer Serie „Reden wir übers Geld“.