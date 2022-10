Balenciaga distanziert sich von Rapper Kanye West

West hat Medienberichten zufolge schon seit Jahren psychische Probleme. In einer Titelgeschichte für das Magazin „Vogue“ von 2019 erwähnte Kim Kardashian, dass West an einer bipolaren Störung leide. „Er ist ein brillanter, aber komplizierter Mensch, der neben dem Druck, Künstler und Schwarzer zu sein, den schmerzhaften Verlust seiner Mutter erlebt hat und mit dem Druck und der Isolation umgehen muss, die seine bipolare Störung verstärkt“, schrieb sie einmal auf Instagram. Die 2012 geschlossene Ehe ging 2021 in die Brüche und wurde 2022 geschieden.