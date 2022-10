Stolzer Ralph Hasenhüttl macht Jagd auf Legenden

„Wir haben gezeigt, dass wir auch Spiele gewinnen können“, nagte der Druck auch am Österreicher. „Wir wussten, dass wir nach dem intensiven Transfersommer kämpfen müssen. Das ist ein Erfolg für alle im Klub. Es ist nicht üblich, dass man Geduld bekommt, wenn man, so wie ich, schon so lange für einen Verein arbeiten darf.“ Hasenhüttl muss jedes Jahr einen Umbruch bewältigen, die besten Spieler ziehen lassen - so blüht stets der Abstiegskampf.