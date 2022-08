Preisfrage: Warum sind Pellets so teuer geworden?

Raus aus den fossilen, rein in die erneuerbaren Energieträger – das ist die hundertfach gehörte Botschaft. Hat diese etwa einen Besitzer eines älteren Wohnhauses, der endlich raus aus dem Öl möchte, erfolgreich erreicht, hat er allerdings nicht viele Alternativen. Da ein älteres Gebäude erfahrungsgemäß nicht gut gedämmt ist und meist hochtemperierte Heizkörper die Räume erwärmen, ist eine Luftwärmepumpe nicht der Weisheit letzter Schluss. Es bleibt fast nur eine Möglichkeit offen, nämlich das Heizen mit Holzpellets. Aber die sind teuer geworden, sehr teuer (siehe Grafik). Warum eigentlich? Wieso hat sich der Preis der gepressten Holznüdelchen in einem Jahr mehr als verdoppelt, obwohl Wind und Borkenkäfer für Unmengen an Schadholz sorgen?