Senior touchierte in Kematen mit Pkw Leitplanke

Heftiger Unfall am Dienstagnachmittag in Kematen auf der Auffahrt Zirl-Ost auf die Inntalautobahn! Ein 79-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw auf in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache die Leitschiene touchierte. Durch den Aufprall wurde der Airbag ausgelöst.