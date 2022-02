Neue Studie aus Ungarn gibt Labortheorie Aufwind

Infizierte Labormitarbeiter

Immunologen wie Kristian Andersen von der Scripps Research Institution in San Diego (USA) wenden im Gespräch mit der britischen Zeitung Dailymail ein, dass eine der gefundenen Mutationen bei der Omikron-Variante vorkommt, die erst dann auftrat, als sich das Virus bereits von Mensch zu Mensch übertragen hatte. Dass das Coronavirus aus einem Labor kommt, hält auch die WHO für unwahrscheinlich. Ein Team war dennoch nach China gereist, um die Labors in Wuhan zu untersuchen, in denen an Coronaviren geforscht wird. Deren Mitarbeiter mussten Ende 2019 mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Peter Ben Embarek, der die WHO-Mission leitete, sagte im dänischen Fernsehen, dass sich ein Labormitarbeiter bei der Probeentnahme infiziert haben könnte, wodurch das Virus von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden wäre.