„Kaffee und Mehlspeise muss für jeden drin sein“

Diesen Mittwoch beginnt die Faschingskrapfen-Saison, parallel dazu ist auch die Produktion für Weihnachtskekse, Lebkuchen und Christstollen angelaufen! Trotz all der Unsicherheiten wirkt bei der Konditorei Jindrak derzeit alles so wie immer. „Wir produzieren für Weihnachten vom Niveau her wie im letztem Jahr - man muss auch riskieren als Unternehmer, außerdem bin ich ein Optimist“, betont Leo Jindrak mit Blick auf die Produktionspläne in seiner Backstube in der Petzoldstraße in Linz, wo allein 20 verschiedene Sorten an Teegebäck hergestellt werden.