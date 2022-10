Flüchtlinge: Wiens Angst vor Notquartieren

Im ganzen Land steigt die Zahl der Flüchtlinge. Werden diese aufgegriffen, müssen sie in eine Bundeseinrichtung, bis ihr Asylstatus geklärt ist. Danach werden sie entweder wieder in die Heimat transportiert oder gehen in die Landesbetreuung über. 2015 mussten dafür extra Notquartiere eingerichtet werden. Leer stehende Gebäude in Wohngebieten wurden zu Massenunterkünften. Viele Wiener fordern jetzt, dass sich ein solches Szenario auf keinen Fall wiederholen darf.