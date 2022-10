Schönheit um jeden Preis?

Sich attraktiv und wohl in seiner Haut zu fühlen, ist ein legitimer Wunsch und hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Dafür bedarf es aber keiner aufgepumpten Lippen, überdimensionierten Brüste und Co. Zudem ist Schönheit nicht messbar und Ideale unterliegen dem Zeitgeist - heutzutage von Instagram und Co. vorgegeben.