Zehn Jahre danach: Rekordsprung für die Ewigkeit

Felix Baumgartner über den Sprung, Tom Cruise und die Mama

„Krone“: Felix, zehn Jahre ist dein Sprung schon her. Welche Gefühle kommen in dir auf?

Felix Baumgartner: Ich denk’ gar nicht so viel darüber nach, auch wenn ich froh bin, dass es immer noch so viel Interesse gibt. Ich gebe ja nach wie vor Vorträge in aller Welt, das Interesse daran ist seither ungebrochen.